La mini-série Quelle chose étrange sur le thème de la santé transforme la narration graphique en dictionnaire médical. Et s'affranchit pour une fois de l'autofiction maladive.

Il y eut d'abord la douleur. Puis l'anxiété. Et récemment, le trauma. On ne vous parle pas de votre dernier accident de voiture ou des résultats des examens de votre enfant, mais bien des sujets effectivement anxiogènes qui sont au coeur de la mini-série Quelle chose étrange, éditée depuis quelques mois par les éditions pointues Çà et Là. "Mini" par le nombre actuel de volumes, trois, mais aussi par la pagination de chacun de ceux-ci: 32 pages à chaque fois, dont la lecture vous prendra pourtant bien plus de temps que n'importe quel roman graphique bien dodu. C'est que chacun de ses albums se veut un petit précis synthétique mais très dense autour de notions de santé dont l'essentiel se passe dans la tête et, pour une fois en BD, pas dans le corps de leurs auteurs. Comme l'explique le chiropracteur anglais Steve Haines dans l'introduction de Le Trauma, quelle chose étrange, "le but de ce livre est de constituer une introduction au psychotrauma sans faire peur". "Pour beaucoup de gens, il est utile de comprendre ce que le cerveau essaie de faire ...