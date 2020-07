Chaque semaine, un.e auteur.e redessine et commente -sans la regarder!- la couverture d'un album qui lui est cher. Aujourd'hui, Mortis Ghost s'attaque à La Flèche noire, Johan & Pirlouit n°7, par Peyo, paru en 1959.

Pourquoi cette couverture et/ou cet auteur vous a marqué?

Pourquoi cette couverture et/ou cet auteur vous a marqué? J'étais un très gros lecteur de Johan & Pirlouit, et des Schtroumpfs quand j'étais enfant. Ce sont des albums que j'ai beaucoup lus, et que je relis encore régulièrement. La Flèche noire n'est pas particulièrement mon album préféré, mais sa couverture m'avait marqué à l'époque, le titre était mystérieusement inquiétant et, dans mon souvenir en tous cas, sa composition particulièrement impactante et efficace. De plus, j'ai le souvenir très précis de ma grand-mère me lisant cette histoire alors que j'étais encore trop petit pour la déchiffrer moi-même. En quoi a-t-elle eu une influence sur le lecteur et l'auteur que vous êtes? L'oeuvre de Peyo est clairement la première qui m'a donné envie d'écrire et de mettre en images des histoires d'aventure rythmées et amusantes. Ce sont des récits qui marchent encore très bien sur moi aujourd'hui, tant dans leur ambiance que dans leur tempo. J'espère arriver à faire naître la passion de la narration à de jeunes lecteurs moi aussi! La couverture de La Flèche noire en particulier m'a aussi influencé dans mon envie de faire des images simples et marquantes, et d'inventer des titres évocateurs, qui donnent instantanément envie de lire l'album! Comme La Flèche d'argent par exemple (sous-titre du troisième tome de son Dr Cataclysm, NDLR). Vraiment très original (rires). À la redessiner de mémoire, pensez-vous en avoir un souvenir précis? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Je pense ne pas me tromper sur la composition de façon générale, et sur la couleur jaune de l'arrière-plan, mais je suis moins certain du reste. J'ai fait une typo moyenâgeuse, mais avec le recul je ne crois pas que Peyo aurait fait quelque chose de si compliqué. De plus je ne suis pas sûr que la lance à laquelle Pirlouit se cramponne passe derrière le titre du livre, c'est sans doute une exagération de ma part. Enfin, je serais étonné que Johan n'apparaisse pas du tout sur l'image, mais je n'en ai aucun souvenir précis, alors je ne l'ai pas inclus. Il y a d'autres détails dont je ne me souvenais pas du tout, et que j'ai donc faits selon ma convenance, comme la couleur des chevaliers. Au final je crois que l'idée générale est la même, mais qu'elle ne doit pas vraiment ressembler à l'originale. Je vais aller vérifier tout de suite car c'était très dur de ne pas le faire en dessinant.La couverture originale: