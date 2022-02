4 star star star star star

Le plus oulipien des dessinateurs drôles s'offre deux sorties: un nouveau Patte de Mouche et un recueil de gags mêlant bons mots et bons dessins.

"Édition spéciale! On nous signale l'arrivée imminente d'un gag d'intensité extrême. On me signale que notre envoyé spécial, Jean-Luc Moultonde est en ligne... Jean-Luc, quelle est la situation sur place? - Eh bien Patricia, je suis en ce moment exactement en case finale et, pour l'instant, tout est calme. On n'observe aucun gag." Ce pauvre Jean-Luc a évidemment mal regardé, puisque dans ce Petit manuel d'humour en toute circonstance, il n'y a que ça, du gag. Et comme toujours chez Étienne Lécroart, du gag écrit sous la contrainte. En l'espèce, les...

"Édition spéciale! On nous signale l'arrivée imminente d'un gag d'intensité extrême. On me signale que notre envoyé spécial, Jean-Luc Moultonde est en ligne... Jean-Luc, quelle est la situation sur place? - Eh bien Patricia, je suis en ce moment exactement en case finale et, pour l'instant, tout est calme. On n'observe aucun gag." Ce pauvre Jean-Luc a évidemment mal regardé, puisque dans ce Petit manuel d'humour en toute circonstance, il n'y a que ça, du gag. Et comme toujours chez Étienne Lécroart, du gag écrit sous la contrainte. En l'espèce, les thématiques des hors-séries de Fluide Glacial qu'il illustre depuis treize ans, et que la maison d'édition a enfin décidé de collecter, sélectionner et en tirer le meilleur, dans ce best of effectivement drôle à chaque page, tant dans le texte -"En fait, les illuminati auraient inondé les réseaux sociaux de fake news afin de nous rendre assez crétins pour croire aux complots. -Tout se tient!"- que dans le trait, vif, pince-sans-rire mais jamais agressif du désormais sexagénaire formé aux Arts Déco de Paris et membre de l'Oubapo (Ouvroir de bande dessinée potentielle) depuis 30 ans. Un petit bonheur d'humour intelligent et élégant qui aime donc se plier aux thématiques qu'on lui impose, et tel qu'il le pratique dans d'innombrables journaux et magazines tels que Spirou, Le Journal de Mickey, Le Point, Libération, Psikopat, Politis ou Phosphore. Mais Étienne Lécroart n'oublie pas non plus les contraintes purement formelles, tel ce bien nommé Fumier!, 96e volume de la collection Patte de Mouche, les petits formats de L'Association, que l'auteur alimente régulièrement. Normal: Lécroart participe depuis plus de dix ans à son comité de lecture. En 24 petites pages cette fois, -première contrainte formelle de la collection-, Lécroart s'essaie à l'autofiction et l'interview décalée, puisqu'il accueille, dans Fumier! et dans son cabinet de travail, un journaliste qui n'y va pas par quatre chemins: "Ma première question sera toute simple: depuis quand faites-vous de la merde?" Et Lécroart d'utiliser les 23 pages suivantes dans un dessin se liquéfiant peu à peu pour expliquer que, comme tout le monde, il fait effectivement de la merde -mais aussi de la bande dessinée, ne confondons pas tout. À l'heure où l'on ne parle plus que de romans graphiques qui coûtent un bras et de récits qui se prennent très au sérieux, on conseille à tout le monde une petite cure d'Étienne Lécroart. Dans le cas présent, ça ne coûte presque rien -10 euros pour l'un, 3 pour l'autre- et pourtant ça n'a pas de prix. Et ça fait un bien fou.