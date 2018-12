Idées cadeaux: 5 BD qui s'offrent comme des pralines

En recherche d'un cadeau de dernière minute, pas trop cher, qui fera a priori plaisir à celui qui le recevra et que devrait posséder aussi bien la librairie que la grande surface du quartier? Comme chaque année, c'est dans les rayons "bande dessinée" que vous trouverez le plus aisément votre bonheur. Outre une avalanche de sorties et de titres, c'est aussi le moment de l'année, dès novembre, où les éditeurs francophones mettent sur le marché leurs titres les plus bankable, ceux qui s'adressent à un large public et qui figureront en tête des hit-parades du genre. Des livres qui, en Belgique, s'offrent comme des pralines ou un parfum - sans conviction mais sans risque - et que l'on pense incontournables à regarder les devantures. Or, si la plupart des grosses machines sont aussi des classiques, toutes ne sont pas pour autant aussi indispensables que cela. Petite sélection subjective...