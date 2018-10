Henri Vernes, héros d'un siècle

On craignait un peu de devoir parler très fort, de répéter ou de devoir faire vite en rencontrant, chez lui, le romancier. On avait tort: Henri Vernes était, ce jour-là, dans une forme, si pas olympique, mais qui tient sans doute du record pour un homme à quelques jours de ses 100 ans. Dans son appartement de Saint-Gilles, à Bruxelles, aux allures de cabinet de curiosité, Henri Vernes (né Charles-Henri Dewisme, à Ath, le 16 octobre 1918), papote, se souvient, plaisante et lance des piques comme, sans doute, il le fait depuis toujours: avec le verbe haut et la gueule paradoxalement aussi grande que son humilité: "Je n'ai jamais cru que je faisais une oeuvre immortelle. Bob Morane, ça m'a surtout demandé du travail. Heureusement que j'ai toujours écris comme je respire. En pensant à autre chose."

...