Ça bouillonne dans le monde culturel depuis l'annonce des mesures "discriminatoires et disproportionnées" du Codeco de mercredi. La SACD et la Scam préparent une action en référé au tribunal de première instance, tandis que de nombreux lieux comptent rester ouverts et qu'une manifestation s'organise ce dimanche.

Les cinémas des Grignoux (Liège, Namur) resteront ouverts, annonçaient-ils assez rapidement au lendemain des annonces du Comité de concertation. Et le mouvement de désobéissance civile "face à ces mesures que nous ne comprenons plus" et qui vont à l'encontre des recommandations des experts a fait tache d'huile. Dans leur sillage, de nombreux lieux culturels ont annoncé qu'ils feraient de même et garderaient leurs portes ouvertes (1).

Si les revendications vont dans tous les sens, chose qui n'est pas étonnante vu la dimension brutale et inattendue des mesures, le mouvement de révolte s'organise petit à petit. Notamment avec l'action en référé au tribunal de première instance que prévoient dès lundi "si possible" la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) et la Scam (Société civile des auteurs multimedia) au nom de leurs membres, auteurs et autrices des différents secteurs de la création victimes de ces décisions.

L'action en justice demandera ainsi "l'annulation immédiate de cette mesure avec le double argument de son caractère discriminatoire et disproportionnée, expliquent la SACD et la Scam dans un communiqué. Arguments confirmés par le rapport du GEMS dans lequel la fermeture des lieux culturels n'est pas une mesure recommandée et par les scientifiques qui se sont exprimés précisément sur cette question."

Des contacts ont également été pris avec l'ensemble des partis et ministres concernés "pour exiger une rectification de la part de ceux et celles qui ont soutenu, par leurs discours ou leurs silences, l'adoption de cette mesure et une prise de position explicite contre cette décision de la part des mandataires politiques qui n'ont pas pris part au Codeco".

Pour l'instant, si les réponses obtenues ressemblent encore fortement aux jeux politiques que Marius Gilbert dénonçait, les larmes aux yeux, sur les ondes de la Première ("la rupture de confiance est totale"), la ministre de la Culture Bénédicte Linard a toutefois affirmé qu'elle soutiendrait le secteur dans ses "justes réactions" et qu'elle ne sanctionnerait personne pour celles-ci.

Une manifestation est prévue ce dimanche, dès 14h au départ de la Monnaie, à Bruxelles.

(1) On énumère ceux qu'on a répertoriés jusqu'ici: à Bruxelles, les théâtres Le Public, Les Tanneurs, Varia, Balsamine, Atelier, 210, Rideau, Toison d'Or, Martyrs, Parc; les cinémas Kinograph, Palace, Galeries et Vendôme; le Sounds Jazz Club, la Jazz Station, les Riches-Claires, la Maison qui chante, le Music Village. À Charleroi, le Quai 10; à Liège, la Courte échelle, le Moderne, le Blues Sphere; à Namur, le Grand Manège; à Louvain-la-Neuve, la Ferme du Biéreau; les Centres culturels de Verviers et Stavelot; le Théâtre des Quatre mains à Beauvechain... Et la liste s'allongera encore très probablement.

Les cinémas des Grignoux (Liège, Namur) resteront ouverts, annonçaient-ils assez rapidement au lendemain des annonces du Comité de concertation. Et le mouvement de désobéissance civile "face à ces mesures que nous ne comprenons plus" et qui vont à l'encontre des recommandations des experts a fait tache d'huile. Dans leur sillage, de nombreux lieux culturels ont annoncé qu'ils feraient de même et garderaient leurs portes ouvertes (1). Si les revendications vont dans tous les sens, chose qui n'est pas étonnante vu la dimension brutale et inattendue des mesures, le mouvement de révolte s'organise petit à petit. Notamment avec l'action en référé au tribunal de première instance que prévoient dès lundi "si possible" la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) et la Scam (Société civile des auteurs multimedia) au nom de leurs membres, auteurs et autrices des différents secteurs de la création victimes de ces décisions.L'action en justice demandera ainsi "l'annulation immédiate de cette mesure avec le double argument de son caractère discriminatoire et disproportionnée, expliquent la SACD et la Scam dans un communiqué. Arguments confirmés par le rapport du GEMS dans lequel la fermeture des lieux culturels n'est pas une mesure recommandée et par les scientifiques qui se sont exprimés précisément sur cette question."Des contacts ont également été pris avec l'ensemble des partis et ministres concernés "pour exiger une rectification de la part de ceux et celles qui ont soutenu, par leurs discours ou leurs silences, l'adoption de cette mesure et une prise de position explicite contre cette décision de la part des mandataires politiques qui n'ont pas pris part au Codeco".Pour l'instant, si les réponses obtenues ressemblent encore fortement aux jeux politiques que Marius Gilbert dénonçait, les larmes aux yeux, sur les ondes de la Première ("la rupture de confiance est totale"), la ministre de la Culture Bénédicte Linard a toutefois affirmé qu'elle soutiendrait le secteur dans ses "justes réactions" et qu'elle ne sanctionnerait personne pour celles-ci. Une manifestation est prévue ce dimanche, dès 14h au départ de la Monnaie, à Bruxelles.(1) On énumère ceux qu'on a répertoriés jusqu'ici: à Bruxelles, les théâtres Le Public, Les Tanneurs, Varia, Balsamine, Atelier, 210, Rideau, Toison d'Or, Martyrs, Parc; les cinémas Kinograph, Palace, Galeries et Vendôme; le Sounds Jazz Club, la Jazz Station, les Riches-Claires, la Maison qui chante, le Music Village. À Charleroi, le Quai 10; à Liège, la Courte échelle, le Moderne, le Blues Sphere; à Namur, le Grand Manège; à Louvain-la-Neuve, la Ferme du Biéreau; les Centres culturels de Verviers et Stavelot; le Théâtre des Quatre mains à Beauvechain... Et la liste s'allongera encore très probablement.