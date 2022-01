Selon le magazine américain Deadline, le réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho préparerait l'adaptation du livre de science-fiction Mickey7 d'Edward Ashton. Avec l'acteur Robert Pattinson dans le rôle principal.

Mickey7 n'est pas encore sorti en librairies qu'il y a déjà des spéculations sur son adaptation cinématographique. Le réalisateur oscarisé de Parasite avait manifesté son intérêt en 2021, ayant reçu le manuscrit du roman en avance. Après trois ans d'absence à réfléchir à son prochain long-métrage, Bong Joon-Ho a finalement mis la main dessus. Il serait chargé de l'écrire et de le mettre en scène pour Warner Bros.

L'acteur américain Robert Pattinson, en pleine promotion de son prochain film The Batman, serait en discussion pour incarner le protagoniste Mickey, un employé envoyé dans une expédition pour coloniser le monde de glace Niflheim. Dès qu'une mission devient trop dangereuse, l'équipage se tourne vers Mickey. Il meurt, mais revient chaque fois à la vie avec un corps et des souvenirs intacts. Un jour, une exploration tourne mal et il est porté disparu. Il finit par retrouver son chemin, mais une fois de retour à la base, il rencontre Mickey8, son clone.

En plus de ce projet, Bong Joon-Ho est chargé de développer une mini-série basée sur son dernier film, Parasite, qui sera diffusée sur HBO. Il est accompagné d'Adam McKay, le réalisateur de The Big Short et Don't Look Up, pour travailler sur le projet. Aucune date de sortie n'est prévue pour le moment.

Amandine Fossoul

