Dans le vingt-cinquième volet de la saga James Bond, le matricule 007 serait attribué à un nouvel agent, incarnée par l'actrice noire d'origine jamaicaine Lashana Lynch.

Le film, dont le titre de travail est Bond 25, est actuellement en tournage en Jamaïque et en Angleterre. Depuis quelques jours, les nouvelles ne cessent d'affluer concernant ce film tant attendu. La semaine passée, Idris Elba, longtemps pressenti pour reprendre le rôle de l'espion après Daniel Craig, déclarait avoir jeté l'éponge à cause du racisme ordinaire dont il est victime.

Aujourd'hui, le Daily Mail fait des révélations étonnantes sur le film en préparation. L'information est à prendre avec des pincettes car elle n'a été confirmée d'aucune part mais selon une source proche de la production du film, on découvrirait la relève de James Bond sous le matricule 007 "dans une scène à en renverser ses pop-corn". Le célèbre espion ayant pris sa retraite, c'est tout naturellement que son matricule soit réattribué et c'est Lashana Lynch, vue récemment dans Captain Marvel, qui recevrait son "permis de tuer".

Cet étonnant retournement de situation serait dû, selon la source du Daily Mail, à la plume de Phoebe Waller-Bridge. À l'origine du scénario de Fleabag et Killing Eve, l'actrice, scénariste et réalisatrice britannique a été appelée à la rescousse pour donner un peu de peps et d'humour au scénario du prochain James Bond. Connue pour son engagement féministe, Waller-Bridge s'est exprimée il y a peu sur le film. Comme elle expliquait à Deadline, "il y a eu beaucoup de discussion pour savoir si oui ou non [la franchise James Bond] est encore pertinente aujourd'hui à cause de sa personnalité et de la manière dont il traite les femmes. Je pense que c'est des conneries. Je pense que c'est absolument pertinent maintenant. Ça doit juste évoluer et il est important que le film traite correctement les femmes. [James Bond] n'a pas besoin de le faire. Il doit rester fidèle à son personnage."

La source du Daily Mail ajoute que, bien évidemment, James Bond tenterait de séduire ce nouvel agent 007 mais sans succès. Toujours selon cette source, "c'est un Bond pour l'ère moderne qui séduira la jeune génération tout en restant fidèle à ce qu'on attend d'un film James Bond. Il y a de spectaculaires séquences de course poursuite et de combats et Bond reste Bond mais il doit apprendre à vivre avec le monde de #MeToo."

La sortie de Bond 25 est prévue pour le 8 avril 2020.

Sophie Decaestecker