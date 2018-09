Un ange, Vincent Rottiers le nez dans le guidon

"Quand j'étais gamin, j'ai beaucoup admiré DiCaprio. Puis Pacino. Plus des Américains, de toute façon. Petit, j'étais aussi fan de Van Damme. J'ai une cicatrice pour le prouver, causée à force de vouloir l'imiter!" Vincent Rottiers expose en riant la trace à jamais inscrite dans sa peau. Celui que cinéastes et partenaires évoquent en usant très souvent du mot "intense" impressionne une nouvelle fois dans Un ange. Un film qu'une fois contacté par le réalisateur Koen Mortier, il a immédiatement eu le désir de faire. "J'ai adoré le vélo quand j'étais petit, explique Rottiers. J'avais un pote qui s'appelait aussi Vincent et qui me prêtait son vélo, parce que je n'en avais pas. Je ne connaissais par Frank (1) mais quand j'ai lu le scénario j'ai adoré. Faire un coureur cycliste, ça me paraissait très cool. C'est très vite parti, avec Koen!" Bien sûr une préparation physique a été nécessaire: "Je me suis fait un petit régime d'un mois, j'ai f...