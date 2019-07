On le sait, il l'a dit et ne revient pas sur sa décision: Tarantino mettra fin à sa carrière après avoir réalisé dix films. En pleine promotion de Once Upon a Time... in Holywood, son neuvième film, le réalisateur est très souvent questionné sur la suite (et fin) de sa carrière. D'interviews en interviews, il en révèle chaque fois plus sur sa réflexion qui ne semble pas encore avoir abouti à une idée précise.

Au fil de sa tournée de promotion, Quentin Tarantino dévoile par-ci par-là des détails quant à son plan de fin de carrière. Ce plan semble toujours être à l'état de réflexion vu les informations, parfois contradictoires et toujours conjuguées au conditionnel, dont il parsème ses différents entretiens. Il y a quelques semaines, il laissait même entendre au magazine GQ que Once Upon a Time... in Hollywood pourrait éventuellement être son dernier film. Dans les déclarations qui ont suivi, le réalisateur n'est plus revenu sur cette idée mais a bien commenté la possibilité de finir sa carrière avec un film sur Star Trek.

Un Pulp Fiction dans l'espace?

La perspective pour Quentin Tarantino de réaliser Star Trek n'est pas tout à fait une nouveauté. Depuis 2017, il en discute avec le producteur JJ Abrams et les studios Paramount. Aujourd'hui, dans une interview accordée à Deadline, il revient sur ce film en se montrant très enthousiaste: "Je suis un grand fan de la série Star Trek. Je l'aime vraiment beaucoup, mais mon point d'entrée dans cette série c'est William Shatner. J'adore William Shatner dans Star Trek. J'adore sa performance dans le rôle de James T. Kirk. C'est ma connexion. C'est mon cordon ombilical. C'est pour ça que j'aime plus Star Trek que Star Wars."

Leonard Nimoy et William Shatner dans Star Trek © Getty

Les discussions autour de ce projet semblent d'ailleurs assez bien abouties. On sait qu'il s'agira d'un film "R-rated" aux États-Unis, c'est-à-dire que tous les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour pouvoir voir le film. C'est étonnant pour Star Trek qui est plutôt considéré comme une série familiale et grand public, et c'est ce qui inquiète les fans. Par contre, cette classification est tout à fait normale dans la filmographie de Tarantino puisque ses neuf films (y compris Once Upon a Time... in Hollywood) sont notés de la sorte. "Je ne pense pas que ce soit un si gros problème mais si je le fais, alors je le fais à ma manière. Si vous avez vu mes neuf films, vous savez, en quelques sortes, que ma manière est "R-rated" et sans restriction", explique Tarantino. "En fait on ne s'inquiète pas trop de choses comme ça. JJ m'a dit "Quentin, j'aime cette idée parce que je pense qu'avec Star Trek, on peut aller dans la direction qu'on veut"", ajoute-t-il.

Le scénario de ce fameux Star Trek à la sauce Tarantino est d'ailleurs déjà écrit, mais pas par Quentin Tarantino lui-même. Chose étonnante et inédite s'il finit par le réaliser. Le réalisateur de Pulp Fiction s'est toujours considéré comme un auteur autant que comme un cinéaste. Il donne d'ailleurs une importance assez grande à tout le processus d'écriture de ses films. C'est Mark L. Smith (The Revenant) qui a signé ce script de Star Trek qui plait tant à Quentin Tarantino: "Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Je dois y réfléchir, mais Mark a écrit un scénario vraiment cool. Je l'aime beaucoup. Il y a quelques petites choses sur lesquelles je dois travailler mais je l'ai vraiment, vraiment aimé."

Le réalisateur va même plus loin et révèle des détails du scénario, agacé par les déclarations de Simon Pegg: "Dans l'un de ses commentaires il dit "Bon, ce ne sera pas Pulp Fiction dans l'espace." Et bien si! Si je le fais, c'est exactement ce que ce sera. Ce sera Pulp Fiction dans l'espace." Tarantino raconte que le scénario a ce petit quelque chose de Pulp Fiction qu'il n'a jamais vu ailleurs dans un film de science-fiction et c'est précisément pour cette raison qu'il est emballé par le projet: "Il y a une composante de film de gangsters dans ce qu'on a fait de Star Trek qui fonctionne assez bien".

Star Trek en décalage dans la filmographie de Tarantino

C'est la première fois que Tarantino donne autant de détails sur ce projet, tout en se gardant toujours de d'affirmer quoi que ce soit sur son implication future dans sa réalisation. Ce film semble donc de plus en plus être une possibilité sérieusement envisagée. Pourtant, plusieurs éléments autour du film sont complètement en décalage avec le travail effectué par Tarantino jusqu'à aujourd'hui. D'abord, le scénario n'est pas de lui, ce qui serait exceptionnel dans sa filmographie. De plus, huit de ses films sont des histoires complètement originales composées par le réalisateur lui-même sauf celle de Jackie Brown qu'il a adapté d'un roman d'Elmore Leonard. Enfin, ce serait la toute première fois qu'il s'aventurerait dans le genre de la science-fiction.

Kill Bill / Reservoir Dogs / Pulp Fiction / Death Proof © DR

Tarantino révèle dans une interview à CinemaBlend qu'il a déjà réfléchi à tout cela. Faire un choix pour son dernier film semble être un processus important et difficile pour lui. Il explore plusieurs possibilités, dont celle de s'essayer à de nouvelles choses: "Si ça tombe peut-être que [Once Upon a Times... in Hollywood] est mon dernier film original - je ne dis pas que c'est le cas - mais peut être que c'est mon dernier original et Star Trek ou tout autre chose, un livre... représente la carrière que j'aurais pu avoir si je n'écrivais pas tout, tout le temps. Peut-être que j'aurais eu une carrière différente si j'avais regardé les scénarios des autres, ou si je voulais trouver un livre pour en être inspiré, et l'adapter. Ça aurait été une carrière différente. Et peut-être que ça pourrait être fun d'explorer ça dans le dixième film."

Néanmoins, il clarifie que, même s'il choisit de réaliser Star Trek, ce sera bien son dernier film, même si ce n'est pas un film original. En effet, de nombreux fans espèrent que Tarantino réalisera Star Trek tout en le considérant comme un film bonus, en plus de ses dix films originaux. Mais pour lui, dix films c'est dix films et s'il réalise Star Trek, il s'y engagera pleinement et en fera son dernier film: "Je ne sais pas si je vais faire ça mais ça pourrait arriver", conclut-il.

Sinon, un crossover entre Django Unchained et Zorro?

Ça peut paraitre complètement fou mais cette idée a bien été évoquée par Tarantino et ce, il y a seulement un mois. Alors qu'aujourd'hui tous les discours tournent autour de Star Trek, Tarantino parlait en juin dernier l'éventuelle adaptation de sa bande dessinée, Django/Zorro, un western qui signe la rencontre de Django et Zorro. Néanmoins, selon Collider, il semble peu probable que Tarantino décide de réaliser lui-même cette adaptation. Il a fait appel à Jerrod Carmichael pour en écrire le scénario et il se pourrait qu'il se contente d'en suivre la création de loin.

De nombreux films abandonnés

Si finalement Tarantino ne réalisait pas son Star Trek, ce ne serait pas la première fois qu'il abandonne un projet. Tout au long de sa carrière, il a souvent parlé et travaillé sur des films qui n'ont jamais vu le jour. Parmi eux, le spin off de Reservoir Dogs et Pulp Fiction sur les frères Vega joués par Michael Madsen and John Travolta; un biopic de l'abolitionniste John Brown; l'adaptation de Forty Lashes Less One, un roman de Elmore Leonard (dont il a déjà adapté Rum Punch sous le nom de Jackie Brown) ou encore la suite de Kill Bill et bien d'autres.

Alors réalisera? Réalisera pas? Quoi qu'il arrive, les discussions et spéculations vont bon train concernant le dernier film de Tarantino. Quelle que soit sa décision finale, il faudra lui reconnaitre d'avoir fait parler de lui, créant un mythe autour de sa filmographie et de sa carrière.

Sophie Decaestecker