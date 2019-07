Cela fait plusieurs années que Quentin Tarantino affirme qu'il mettra un terme à sa carrière de réalisateur après avoir réalisé dix films. Once Upon a Time... in Hollywood, présenté lors du dernier Festival de Cannes, est son neuvième long-métrage.

"En ce qui concerne les films, je pense que je suis arrivé au bout du chemin. Je me vois écrire des livres et commencer à écrire pour le théâtre, donc je serai toujours créatif. Je pense seulement que j'ai donné tout ce que j'avais à donner au cinéma", confie Tarantino dans une récente interview à GQ.

Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il pourrait même s'arrêter dès maintenant. En effet, Once Upon a Time... in Hollywood est un film particulier. Un film sur les films, considéré comme un pic dans la carrière du réalisateur par GQ. C'est cela qui fait hésiter Tarantino : "Si c'est vraiment bien reçu, je n'irai peut-être pas jusqu'à 10. Peut-être que je vais m'arrêter maintenant. Peut-être que je vais m'arrêter tant que je suis en tête. On verra."

Pourtant, au mois de juin, alors que le réalisateur finalisait le montage de son dernier film entre sa projection à Cannes et sa diffusion en salle, il parlait déjà de son projet suivant : un crossover entre son héros Django (Django Unchained) et Zorro. Le tout basé sur une bande dessinée écrite en 2012 par Tarantino lui-même.

Once Upon a Time... in Hollywood, mettant notamment en scène Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, sortira le 14 août prochain dans les salles belges.

Sophie Decaestecker