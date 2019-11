En portant à l'écran le récit que le reporter Paul Marchand a fait du siège de Sarajevo, le Québécois Guillaume de Fontenay réussit un drame de guerre au réalisme cru, qui ose l'ambivalence et la complexité morale. Rencontre.

Quatorze. C'est le nombre d'années qu'il aura fallu au Québécois Guillaume de Fontenay pour réunir les moyens nécessaires afin de donner vie à Sympathie pour le diable, son premier film, adaptation du livre éponyme du reporter de guerre français Paul Marchand. Pas vendeur, trop éloigné de nous, le récit sans concession de ce correspondant tête brûlée pour les journaux, radios et télévisions francophones d'Europe et du Canada -dont la RTBF- au coeur même du plus long siège de l'Histoire moderne, celui de Sarajevo, de 1992 à 1994? Pour Guillaume de Fontenay, son contexte résonne pourtant aujourd'hui plus que jamais avec l'actualité mondiale. "Paul disait que les guerres ne sont rien d'autre qu'un peu de bruit sur beaucoup de silence. Et ce silence, c'est notre apathie collective face à ces conflits qui se répètent, mais aussi face à l'exacerbation des nationalismes. À bien des égards, la Bosnie est la mère des guerres actuelles. En 1992, j'avais 23 ans. Et je m'en suis pris plein la gueule avec ce premier conflit médiatisé en direct. Ça m'a énormément choqué de voir cette populati...