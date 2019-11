Après En Avant, c'est au tour de Soul de dévoiler ses premières images.

Alors que son rêve est sur le point de se réaliser, Joe se retrouve embarqué dans un drôle de monde après un accident et se voit séparé de son âme. Pour pouvoir retourner sur Terre, Joe va devoir collaborer avec 22, une âme avec une vision sinistre de la vie.

Après les sorties consécutives des Indestructibles 2et Toy Story 4, le studio d'animation Pixar laisse de côté les suites et revient en 2020 avec deux films aux univers encore inédits. Le premier est En Avant et est prévu pour le 4 mars 2020. Tom Holland et Chris Pratt prêteront leur voix aux deux personnages principaux. Le deuxième est donc Soul et est réalisé par Pete Docter, à qui l'on doit Monstres et Cie, Là-Haut ou encore...Vice-Versa. C'est l'acteur de Django Unchained, Jamie Foxx, qui aura l'honneur de doubler le héros de l'histoire.

Soul débarquera dans les salles le 24 juin prochain.

Audry Losada Valle