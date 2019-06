4 star star star star star

ANIMATION | Les jouets partent à l'assaut du monde dans une quatrième aventure trépidante qui, à défaut d'enjeu véritable, voit Pixar renouer avec ses fondamentaux.

Réalisé en 1995 par John Lasseter, Toy Story devait bouleverser le paysage de l'animation et imposer le label Pixar. Depuis, Woody, Buzz et les autres ont fait du chemin, tandis que le studio d'Emeryville trustait les honneurs, non sans se "disneyser" au passage. Venant neuf ans après le troisième volet de la saga, Toy Story 4 peut ainsi sembler objectivement dénué d'enjeu. Pour autant, le film de Josh Cooley (storyboard artist sur Ratatouille et Up notamment, avant de superviser le script de Inside Out) se révèle hautement réjouissant, tout en tenant d...