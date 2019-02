Robert Redford, l'adieu aux armes

"Certains font une psychanalyse, moi j'ai l'Utah", lâche-t-il parfois avec un grand sourire. Robert Redford va désormais pouvoir profiter plus encore des beaux paysages montagneux de l'État de l'ouest des USA dont il tomba amoureux en même temps que de sa femme Lola, qui en était originaire. Il y tourna le magnifique Jeremiah Johnson (en 1970) et y créa (en 1978) le Sundance Film Festival, sur un domaine skiable qu'il avait acheté au début de la décennie avec son salaire de Butch Cassidy and the Sundance Kid... Le grand acteur et réalisateur s'est exprimé clairement: il ne tournera plus après The Old Man and the Gun (lire notre critique), ultime étape d'une filmographie riche de nombreux triomphes artistiques et populaires. Redford nous quitte avec un clin d'oeil, dans un petit polar intimiste aux accents d'oeuvre testament, mais mené sur un mode ludique et sans les lourdeurs généralement associées à pareille entreprise. À 82 ans, la star des années 70 et 80 a bien réfléchi à sa sortie. Comme à tout ce qu'il aura entrepris. Ses c...