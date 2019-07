Ridley Scott sera à la réalisation alors que Matt Damon et Ben Affleck sont à l'écriture (aidés de Nicole Holofcener) et tiendront les rôles principaux dans ce film de vengeance entre deux amis au XIVe siècle.

The Last Duel est une adaptation du roman d'Eric JagerThe Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France. On y raconte l'histoire vraie du dernier duel judiciaire reconnu en 1386 en France. Lorsque le chevalier normand Jean de Carrouges revient de guerre, il se rend compte que sa femme a été violée par son ami, l'écuyer Jacques Le Gris. Personne ne croit la jeune femme et de Carrouges fait appel au roi de France, expliquant qu'il veut mettre en place un duel judiciaire pour décider du destin de l'homme. Celui qui reste vivant est déclaré vainqueur, en signe de la volonté de Dieu.

Le film sera produit par Ridley Scott, avec sa société Scott Free, ainsi que par Matt Damon et Ben Affleck sous leur bannière Pearl Street.

Le scénario est adapté par Matt Damon et Ben Affleck. Amis de longue date, ils ont déjà travaillé ensemble sur le scénario de Will Hunting, pour lequel ils ont reçu l'Oscar du meilleur scénario original. Ils sont rejoints à la tâche par Nicole Holofcener, réalisatrice de quelques épisodes de Sex and the City et Six Feet Hunder et nommée aux Oscars pour son scénario adapté de Can You Ever Forgive Me?

Les droits du livre sont à la Fox depuis un petit moment mais la Fox appartient maintenant à Disney, qui n'a pas encore confirmé qu'il reprendrait le projet. En effet, l'histoire de The Last Duel ne correspond peut-être pas à son modèle. Selon Deadline, si Disney ne reprend pas le projet, de nombreux producteurs se feront une joie de le faire. Il semblerait d'ailleurs que Ridley Scott repousse le tournage de son film sur Merlin pour Disney, donnant la priorité à celui-ci.

