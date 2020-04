Le Ciné des confinés, c'est le défi original lancé par le Kinograph à sa communauté. Le cinéma de quartier invite ceux qui disposent d'un rétroprojecteur et d'un mur dégagé de diffuser un film pour leurs voisins.

Ce samedi 21h30 à Bruxelles, vous serez peut-être comme dans une salle obscure mais depuis votre fenêtre. Le Kinograph, cinéma de quartier situé aux anciennes casernes d'Ixelles, appelle ses spectateurs et ses bénévoles à diffuser un film sur un mur dégagé pour leurs voisins. Ils appellent ça le Ciné des confinés.

L'objectif est de perpétuer les valeurs de ce projet éphémère qui doit prendre fin en 2020: donner vie à un quartier et rassembler grâce à la magie du cinéma. À Paris, le Clef Revival a également organisé ce type de diffusions urbaines.

🌆PROJECTION EN PLEIN AIR : TOUS LES VENDREDIS À 21H 💫 pic.twitter.com/c9EJmHRO8t — Cinéma La Clef Revival (@LaClefRevival) April 18, 2020

En pratique, il ne faut pas grand-chose: juste un rétroprojecteur, un ordinateur et un mur sans fenêtre sur lequel projeté. Avoir un moyen de diffuser du son est un plus, mais le Kinograph rappelle que l'idée n'est pas de recréer la qualité d'un cinéma en plein air mais de vivre une expérience et partager un moment à plusieurs autours d'un même projet. La projection sera lancée simultanément à 21h30 avec un montage d'extraits de films d'approximativement trente minutes. Le cinéma invite les personnes intéressées à les contacter afin de leur envoyer le fichier du film.

[💥Projet spécial : Le Ciné des Confinés✊] Ça vous dirait de recréer la magie du grand écran depuis vos fenêtres... Geplaatst door Kinograph op Maandag 20 april 2020

Arno Goies

