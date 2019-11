Alice Winocour envoie Eva Green dans les étoiles, non sans d'abord questionner la relation complexe entre travail et maternité dans notre société. Si l'angle est passionnant, le résultat l'est un peu moins... Rencontre.

De Proxima, la Française Alice Winocour (Augustine, Maryland) dit l'avoir écrit afin de "montrer la double difficulté des femmes à affronter leur culpabilité inhibante face à la construction sociale de la mère parfaite et à devoir s'adapter à un monde pensé par et pour les hommes". Un programme passionnant, et tout à fait inédit, pour un film qui traite du voyage dans l'espace sans jamais, ou presque, quitter la terre ferme. Dans Proxima, Sarah (Eva Green), astronaute française qui s'apprête à décoller pour une mission d'une année complète, suit un entraînement difficile dans un environnement presque exclusivement masculin, mais elle se prépare aussi à vivre une longue séparation avec sa fille de huit ans... Soit le double enjeu fondateur qui conditionne le regard de Winocour, scénariste et réalisatrice du film. De passage à Bruxelles pour défendre ce troisième long métrage, elle raconte: "Quand je commence à travailler sur un film, je suis toujours attirée par un monde. Et plus j'avance, plus je me rends compte que ce qui m'a amenée vers ça, c'est quelqu...