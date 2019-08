Le jeune réalisateur Belge Tim Mielants au parcours atypique signe avec Patrick un premier long métrage original et attachant. Rencontre.

Patrick n'est que son premier long métrage mais vous avez peut-être déjà pu voir une de ses réalisations. Après quelques courts métrages remarqués, Tim Mielants s'est en effet offert une belle carte de visite en dirigeant plusieurs séries télévisées à succès dont Legion et Peaky Blinders (toute la saison 3). Un apprentissage de luxe, pour un cinéaste dont le retour au grand écran lui a d'emblée valu le prix du meilleur réalisateur au prestigieux festival de Karlovy Vary, en République tchèque. Suspense tragi-comique situé dans un camp naturiste des Ardennes, Patrick allie originalité de fond et de forme. Il trouve le ton juste pour explorer l'environnement et narrer les mésaventures du fils du directeur du camp, devant succéder à son père après sa mort aussi soudaine que brutale. Un personnage troublé et troublant, que joue avec une folle présence un Kevin Janssens presque méconnaissable.

