Once Upon a Time... in Hollywood : quand Tarantino refait l'Histoire

Avec Once Upon a Time... in Hollywood, le cinéaste livre une vision fantasmée de Los Angeles en 1969, le massacre de Sharon Tate en toile de fond...

Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sous l'oeil d'un Tarantino obsédé par la fin de l'âge d'or hollywoodien... © DR

Longtemps, les films de Quentin Tarantino ont été ancrés dans le présent, fût-il référencé, le passé ne s'y infiltrant que par le prisme déformant d'une vision fantasmée voire nostalgique, entretenue à grand renfort de citations cinéphiles, posture postmoderne venue épicer les Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown et autre Kill Bill (et ayant, incidemment, largement fait école depuis) . Changement de cap avec Inglourious Basterds, en 2009, premier film de son auteur situé dans le passé, le cinéaste de Knoxville s'y frottant sans détour à l'Histoire -la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie de la France en l'occurrence-, comme pour "mieux" la réécrire à sa façon, tendance confirmée ensuite de Django Unchained en Once Upon a Time... in Hollywood aujourd'hui.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×