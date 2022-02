Ce samedi 12 février, la cérémonie des Magritte fait peau neuve pour son grand come-back. La soirée se déroule avec public restreint en direct du Mont des Arts à Bruxelles. De nombreuses surprises et découvertes seront au rendez-vous. Le réalisateur Thierry Michel présidera cette édition.

Après deux ans sans Magritte, il était impensable pour l'Académie Delvaux et les équipes techniques de la RTBF de faire l'impasse sur la cérémonie une fois de plus. Celles-ci n'ont donc pas fait les choses à moitié. Le hall d'entrée du Square, au centre de la grande verrière du Mont des Arts, accueillera quelque 200 personnes, essentiellement les nommés des différentes catégories, dans un cadre plus intimiste que lors des autres éditions. L'entièreté de la cérémonie sera diffusée sur La Trois, TV5 Monde et en direct sur Auvio.

Les Magritte 2022 clôturent la semaine du cinéma belge sur tous les médias de la RTBF. En parallèle de la cérémonie, le jardin du Mont des Arts accueille le festival Bright Brussels, qui mettra à l'honneur, lui aussi, le septième art à la sauce belge ce soir-là. Des jeux de lumière, aux couleurs des Magritte du cinéma, sur les bâtiments tout autour proposeront une expérience immersive aux promeneurs nocturnes.

Cube du Square du Mont des Arts © Magritte du Cinéma

La mise en scène de la soirée a été confiée à Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d'Or. Pour l'écriture et la scénarisation, elle s'est entourée de Myriam Leroy et de Sébastien Ministru. Le trio a eu carte blanche pour cette 11e cérémonie pour le moins spéciale. La comédienne affirme que la soirée sera à la fois originale, drôle et truffée de surprises. Pour cela, il n'y aura pas un ou une maître·sse de cérémonie, mais toute une troupe de comédien·ne·s et stand uppers habitués du Théâtre de la Toison d'Or. Laurence Bibot, Dena, Ingrid Heiderscheidt, Achille Ridolfi et Bwanga Pilipili se sont pris au jeu. Chacun·e d'entre eux illustrera avec humour un stéréotype selon le thème imposé. La remise des petites statuettes surréalistes sera leur responsabilité au même titre que de faire rire toute la salle et les téléspectateurs, ou du moins essayer. En plus des sketches et autres facéties, la cérémonie sera rythmée par des capsules "cinéma" mettant à l'honneur les films nommés dans la catégorie "Meilleur film".

Cette année, c'est le réalisateur Thierry Michel qui présidera la cérémonie. Socialement et politiquement engagé dans ses films documentaires, il a construit tout au long de sa carrière une oeuvre cinématographique dense et ouverte sur le monde. Son film L'empire du silence, onzième et dernier documentaire de sa carrière sur le Congo, est actuellement en salles. En 2016, il a reçu le Magritte du meilleur documentaire avec L'Homme qui répare les femmes.

Lauréats de la quatrième édition des Magritte du Cinéma © Belga

Une nouvelle catégorie fait aussi son apparition cette année: "Meilleur court-métrage documentaire". Patrick Quinet, président de l'Académie André Delvaux, souligne l'intérêt de cette nouvelle récompense, dans une interview donnée au Soir: "C'est important de dire aux gens qu'on ne les oublie pas, car le documentaire est particulièrement essentiel en Belgique. Cela fait partie de la pédagogie de nos écoles de cinéma [...]. On voulait marquer le coup, car on sait que les relations entre documentaristes, producteurs et chaînes de télévision sont compliquées au niveau de l'indépendance et de l'audace des sujets." À la suite de la remise de chacun des vingt-deux prix, les lauréats seront invités à faire un petit discours. Des surprises, orchestrées par l'équipe des Magritte, leur seront aussi servies. On nous le promet: émotion garantie...

Certes, tout le monde est très heureux de célébrer le cinéma belge le temps d'une soirée. Cependant, certains contestent l'idée de compétition inhérente à ce type de cérémonie et la trouvent contre-productive, voire injuste. "Bien sûr qu'il y a réflexion sur ce point, répond Patrick Quinet au Soir. Mais je n'ai entendu aucune proposition pertinente qui permettrait de faire quelque chose qui crée un show télévisuel, une émulation collective, l'envie de voir les films et de voter. Le jour où quelqu'un vient avec une super idée et veut tout réformer, je m'éclipse volontiers et laisse ma place avec grand plaisir! Mais faire juste la fête sans l'émulation des prix, moi je ne le ferai pas."

Pour découvrir les nommés des vingt-deux catégories de cette 11e édition, rendez-vous sur le site internet des Magritte du cinéma. Il ne vous reste qu'à attendre samedi 20h30 pour connaître les lauréats des différentes récompenses et toutes les surprises que nous réserve cette nouvelle cérémonie qui se promet d'ores et déjà palpitante.

GUILLAUME PICALAUSA

Après deux ans sans Magritte, il était impensable pour l'Académie Delvaux et les équipes techniques de la RTBF de faire l'impasse sur la cérémonie une fois de plus. Celles-ci n'ont donc pas fait les choses à moitié. Le hall d'entrée du Square, au centre de la grande verrière du Mont des Arts, accueillera quelque 200 personnes, essentiellement les nommés des différentes catégories, dans un cadre plus intimiste que lors des autres éditions. L'entièreté de la cérémonie sera diffusée sur La Trois, TV5 Monde et en direct sur Auvio. Les Magritte 2022 clôturent la semaine du cinéma belge sur tous les médias de la RTBF. En parallèle de la cérémonie, le jardin du Mont des Arts accueille le festival Bright Brussels, qui mettra à l'honneur, lui aussi, le septième art à la sauce belge ce soir-là. Des jeux de lumière, aux couleurs des Magritte du cinéma, sur les bâtiments tout autour proposeront une expérience immersive aux promeneurs nocturnes. La mise en scène de la soirée a été confiée à Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d'Or. Pour l'écriture et la scénarisation, elle s'est entourée de Myriam Leroy et de Sébastien Ministru. Le trio a eu carte blanche pour cette 11e cérémonie pour le moins spéciale. La comédienne affirme que la soirée sera à la fois originale, drôle et truffée de surprises. Pour cela, il n'y aura pas un ou une maître·sse de cérémonie, mais toute une troupe de comédien·ne·s et stand uppers habitués du Théâtre de la Toison d'Or. Laurence Bibot, Dena, Ingrid Heiderscheidt, Achille Ridolfi et Bwanga Pilipili se sont pris au jeu. Chacun·e d'entre eux illustrera avec humour un stéréotype selon le thème imposé. La remise des petites statuettes surréalistes sera leur responsabilité au même titre que de faire rire toute la salle et les téléspectateurs, ou du moins essayer. En plus des sketches et autres facéties, la cérémonie sera rythmée par des capsules "cinéma" mettant à l'honneur les films nommés dans la catégorie "Meilleur film". Cette année, c'est le réalisateur Thierry Michel qui présidera la cérémonie. Socialement et politiquement engagé dans ses films documentaires, il a construit tout au long de sa carrière une oeuvre cinématographique dense et ouverte sur le monde. Son film L'empire du silence, onzième et dernier documentaire de sa carrière sur le Congo, est actuellement en salles. En 2016, il a reçu le Magritte du meilleur documentaire avec L'Homme qui répare les femmes.Une nouvelle catégorie fait aussi son apparition cette année: "Meilleur court-métrage documentaire". Patrick Quinet, président de l'Académie André Delvaux, souligne l'intérêt de cette nouvelle récompense, dans une interview donnée au Soir: "C'est important de dire aux gens qu'on ne les oublie pas, car le documentaire est particulièrement essentiel en Belgique. Cela fait partie de la pédagogie de nos écoles de cinéma [...]. On voulait marquer le coup, car on sait que les relations entre documentaristes, producteurs et chaînes de télévision sont compliquées au niveau de l'indépendance et de l'audace des sujets." À la suite de la remise de chacun des vingt-deux prix, les lauréats seront invités à faire un petit discours. Des surprises, orchestrées par l'équipe des Magritte, leur seront aussi servies. On nous le promet: émotion garantie... Certes, tout le monde est très heureux de célébrer le cinéma belge le temps d'une soirée. Cependant, certains contestent l'idée de compétition inhérente à ce type de cérémonie et la trouvent contre-productive, voire injuste. "Bien sûr qu'il y a réflexion sur ce point, répond Patrick Quinet au Soir. Mais je n'ai entendu aucune proposition pertinente qui permettrait de faire quelque chose qui crée un show télévisuel, une émulation collective, l'envie de voir les films et de voter. Le jour où quelqu'un vient avec une super idée et veut tout réformer, je m'éclipse volontiers et laisse ma place avec grand plaisir! Mais faire juste la fête sans l'émulation des prix, moi je ne le ferai pas." Pour découvrir les nommés des vingt-deux catégories de cette 11e édition, rendez-vous sur le site internet des Magritte du cinéma. Il ne vous reste qu'à attendre samedi 20h30 pour connaître les lauréats des différentes récompenses et toutes les surprises que nous réserve cette nouvelle cérémonie qui se promet d'ores et déjà palpitante. GUILLAUME PICALAUSA