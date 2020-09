0 star star star star star

Gênant, à tous points de vue.

Ouragan sur la ville et tempête dans les coeurs: ça minaude à qui mieux mieux à La Nouvelle-Orléans tandis que grondent les orages de la vie... Tout est sous contrôle...

Ouragan sur la ville et tempête dans les coeurs: ça minaude à qui mieux mieux à La Nouvelle-Orléans tandis que grondent les orages de la vie... Tout est sous contrôle, il est vrai, puisqu'un livre de développement personnel vantant les mérites de la pensée positive a servi de base au scénario de ce drame romantique baigné d'une lumière de vieux fond d'écran Windows, où une Katie Holmes sans le sou a rendez-vous avec le grand amour mais aussi, tant qu'à faire, avec la solution aux factures qui s'accumulent sur son frigo. Martelée sur l'enclume, la morale du film -on obtient tout ce qu'on veut si on le désire vraiment- ressemble à un glaviot craché sans honte à la face des vrais nécessiteux. Gênant, à tous points de vue.