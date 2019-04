DRAME/THRILLER | Les attaques tragiques qui ont secoué Bombay en novembre 2008 (188 morts et plus de 300 blessés) relatées sur le mode du thriller héroïque.

"Inspiré d'une histoire vraie", nous dit-on d'entrée. Et pour cause... Hotel Mumbai relate sur le mode du thriller héroïque les attaques tragiques qui ont secoué Bombay en novembre 2008, faisant 188 morts et plus de 300 blessés. Plus qu'ambivalent quant à la violence dont il fait fièrement étalage à grand renfort de musique conquérante, le film, Palme d'or du mois de l'opportunisme racoleur et éhonté, n'est motivé par aucun point de vue, ni aucune once de mise en scène, ne nous épargnant au passage absolument rien au rayon bêtise et vulgarité -ce suspense insistant autour de l'hypothétique survie d'un bébé, ce terroriste islamiste qui mange de la viande de porc "par accident"... Indécent, tout simplement.