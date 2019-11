4 star star star star star

DRAME | Noah Baumbach raconte le divorce d'un couple à travers l'histoire de leur mariage. Avec Scarlett Johansson et Adam Driver, bouleversants.

Wonder-boy du cinéma new-yorkais, Noah Baumbach poursuit, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, un parcours sans faute qui l'a conduit de The Squid and the Whale (Les Berkman se séparent) à Greenberg, de Frances Ha à While We're Young notamment. Si The Meyerowitz Stories, son dernier opus, déclinait un brin paresseusement sa mécanique allénienne, laissant craindre un fléchissement de son inspiration, Marriage Story arrive à point nommé pour rassurer ses aficionados. Produit, comme le précédent, sous l'égide de Netflix (et ne bénéficiant à...