Le nouveau visage le plus excitant du cinéma français a déjà 41 ans et un improbable parcours derrière lui. Damien Bonnard impressionne en flic novice dans Les Misérables de Ladj Ly. Interview-portrait d'un comédien éparpillé façon puzzle.

"Tu veux une chouquette?" Enfoncé dans un luxueux fauteuil du petit salon d'un hôtel de prestige normand, Damien Bonnard y fait figure de délicieuse anomalie alors qu'on le retrouve en septembre dernier en marge du Festival du cinéma américain de Deauville, où il officie au sein du jury Révélation. Avec sa gueule un peu cassée, son cou rentré dans les épaules et l'oeil qui pétille sur un sourire en coin, l'acteur est occupé à siffler une bonne mousse qu'on lui a servie accompagnée d'un plateau en argent débordant de pâtisseries soufflées. Il se marre, légèrement moqueur, en fait tomber une qui roule sous la table, se plie en deux et l'époussette à peine avant de l'engouffrer d'un seul coup. Peu porté sur les conventions, le garçon a de l'appétit. Et pour cause...

...