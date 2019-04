5 star star star star star

DRAME | An Elephant Sitting Still orchestre le ballet d'individus en quête de sens dans la Chine contemporaine. Une oeuvre désespérée d'une lancinante beauté.

À l'instar de Charles Laughton avec La Nuit du chasseur, Hu Bo restera l'auteur d'un unique film touchant à la perfection. Pour des raisons différentes cependant, le réalisateur et écrivain chinois de 29 ans s'étant donné la mort après avoir achevé la postproduction de An Elephant Sitting Still, chronique d'une absolue noirceur de la Chine contemporaine comme de la condition humaine.

...