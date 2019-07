Laurent Lafitte excelle dans L'Heure de la sortie, épatant thriller fantastique de Sébastien Marnier. En attendant de réaliser son premier long métrage.

Si l'expression n'était aussi galvaudée, on qualifierait sans hésiter Laurent Lafitte d'acteur tous terrains. Le genre à se partager avec bonheur entre les planches (il est, depuis 2012, pensionnaire de la Comédie-Française, où il interprétait encore récemment Le Voyage de G. Mastorna, d'après Fellini) et le grand écran. Et à s'employer à déjouer les catégorisations par trop réductrices, aussi à l'aise dans le cinéma d'auteur que dans son pendant populaire, dans Elle de Paul Verhoeven que dans Papa ou maman de Martin Bourboulon. Disposition qu'illustre limpidement son actualité, puisque, après avoir retrouvé son compère Guillaume Canet pour Nous finirons ensemble, leur quatrième film en commun, il est aujourd'hui à l'affiche de L'Heure de la sortie (lire la critique), le second long métrage de Sébastien Marnier, thriller librement adapté du roman éponyme de Christophe Dufossé.

...