Cela nous est à tous arrivé de tomber sur un texte heurtant de plein fouet nos convictions ou nos balises morales et esthétiques mais de se laisser si pas séduire, en tout cas émoustiller par un style flamboyant ou original rendant l'infâme mixture presque appétissante.

Ce plaisir coupable, on l'a éprouvé dernièrement en s'aventurant dans la petite boutique des horreurs d'Éric Neuhoff, écrivain et critique français bien connu -il a notamment son strapontin dans l'émission culturelle phare de France Inter Le Masque et la Plume-, et auteur aujourd'hui d'un essai, (très) Cher cinéma français (Albin Michel), qui fait saigner des gencives dans le Landerneau germanopratin.

