Festival Anima: nos coups de coeur

Quelques chiffres, d'abord: avec ses 45.175 spectateurs en 2018, décentralisations inclues, Anima reste plus que jamais une affaire qui roule. La preuve encore par les 1.667 films d'animation, issus de plus de 40 pays, soumis au comité de sélection, et les quelque 100 séances et 385 courts et longs métrages qui seront présentés lors d'une 38e édition courant du 1er au 10 mars. Abondance de biens synonyme d'extension, la manifestation débordant de son vaisseau-amiral de Flagey pour gagner aussi les murs de la Cinematek, où sera présenté un hommage au regretté Isao Takahata, le génial réalisateur du Tombeau des lucioles et du Conte de la princesse Kaguya, des Galeries, pour un programme dédié à Paul Bush, et du Palace, qui accueillera des longs métrages français césarisés, du Chat du rabbin à Ma vie de Courgette. La France fait, en effet, l'objet du focus traditionnel du festival, Anima saluant par ailleurs le dynamisme de la production hexagonale avec "Bleu, blanc rouge", un quadriptyque de séances de courts métrages incluant des titres césarisés ou oscarisés, diverses pépites de l'année écoulée, mais aussi un zoom sur les studios Sacrebleu. À quoi s'ajoutent deux ensembles patrimoniaux, consacrés au film publicitaire et à l'animation numérique, et, last but not least, une exposition dévolue aux inénarrables Shadoks que prolongera la websérie Les Shadoks, droit dans le mur à toutes pompes!, narrée par Benoît Poelvoorde.

Le retour d'Aubier et Patar

Avec 20 longs métrages en avant-première et 24 en reprise (dont Le Château de Cagliostro d'Hayao Miyazaki et Le Géant de fer de Brad Bird), sans même parler d'innombrables courts métrages et autres films de fin d'études, la suite du programme s'érige en panorama imposant de la production animée.

Parmi les avant-premières, on pointera notamment Funan de Denis Do, l'histoire vraie du combat d'une mère tentant de retrouver son fils dans le Cambodge des Khmers rouges. Ou Another Day of Life de Raúl de la Fuente et Damian Nenow, coproduction belge présentée en ouverture de la manifestation, et investissant le conflit en Angola en s'inscrivant dans un courant hybride mêlant animation, archives et interviews. Une forme également adoptée par Chris the Swiss d'Anja Kofmel, l'un des huit titres de la compétition longs métrages pour adultes (lire aussi ci-dessous).

Côté jeune public, outre Miraï, ma petite soeur, de Mamoru Hosada (lire notre interview), on pourra découvrir Royal Corgi, nouvelle réalisation des studios nWave de Ben Stassen, ou encore Okko et les fantômes, témoignage parmi d'autres de la vitalité de l'animation nippone. L'on ne se fera faute, enfin, de mentionner la présentation de La Foire agricole, le nouvel opus du duo Aubier-Patar, défloré lors d'une soirée de clôture où l'on pourra également apprécier Gertie, d'après Winsor McCay, reconstitution d'une performance cinématographique de 1914. Assurément l'un des (nombreux) événements de ce millésime 2019, l'un d'eux résidant dans l'ouverture d'Anima à la réalité virtuelle, avec A VR World of Animation, une sélection de huit films en immersion complète...

Du 01 au 10/03. www.animafestival.be