Du plus embarrassant au plus dénudé, les plus gros couacs de l'Histoire des Oscars (vidéos)

C'est un précédent dont l'Académie se serait sans doute bien passée: à quelques jours de la 91e cérémonie des Oscars (lire encadré), on parle moins des films en lice que des remous entourant cette édition. Au premier rang desquels le retrait du présentateur annoncé Kevin Hart, l'acteur et humoriste, star de Ride Along et Central Intelligence, mais aussi de The Upside, remake américain d'Intouchables, ayant été rattrapé par d'anciens tweets homophobes. La soirée se passera donc de Monsieur Loyal, en quoi le bon goût sort sans doute gagnant. Pas sûr pour autant qu'elle se déroule sans incidents, les esprits étant d'ailleurs échauffés par la décision des organisateurs de récompenser certaines catégories, et non des moindres -montage, photographie... -, pendant les publicités. L'occasion d'un retour sur quelques couacs ayant émaillé la riche Histoire des...