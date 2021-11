Le réalisateur Manu Bonmariage est décédé samedi à l'âge de 80 ans, rapporte L'Avenir, citant le fils du défunt. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer.

Né le 29 mars 1941 à Chevron (Liège), Manu Bonmariage travaille, après des études à l'Ihecs à Bruxelles, comme cadreur dans le cinéma puis comme caméraman reporter à la RTBF.

"C'est là qu'il collabore à l'émission Faits Divers (précurseur du magazine 'Strip-tease'). Plutôt sollicité grâce à son agilité de 'caméraman à l'épaule', il fait l'image de nombreux grands reportages de la RTBF et filme aux quatre coins du monde, de Saïgon à Bilbao, de Charleroi à Yaoundé, sans oublier Seraing. A 38 ans, il devient réalisateur, avec aujourd'hui plus de 80 films à son actif, dont les Strip-Tease qui l'ont rendu célèbre", détaille le site internet du film "Manu", un documentaire que sa fille Emmanuelle lui a consacré, sorti il y a trois ans.

Entre 1986 et 2001, Manu Bonmariage sera l'auteur de 47 épisodes de ce magazine "qui vous déshabille", créé en 1985 par Jean Libon et Marco Lamensch.

"Il réalise des films documentaires, projetés dans le monde entier, et régulièrement salués par les festivals, comme 'Du beurre dans les tartines' (1980), chronique de la vie d'une entreprise wallonne en difficulté; 'Allo Police' (1987), portrait à hauteur d'hommes du travail social mené par la police de Charleroi; 'Les Amants d'Assises' (1992), qui accompagne les états d'âmes de deux amants réunis par le crime."

