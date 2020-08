L'Américain Chadwick Boseman, star du succès planétaire des studios Marvel Black Panther, est décédé à 43 ans, après une bataille contre le cancer menée pendant quatre ans en privé.

"Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière", a affirmé sa famille dans un communiqué publié sur les comptes de Boseman sur les réseaux sociaux. "Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille", ajoute le texte.

Diagnostiqué avec un cancer du colon en 2016, Chadwick Boseman n'avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner sur les plateaux des grands films hollywoodiens tout en subissant "d'innombrables opérations et chimiothérapie", a encore précisé sa famille. "C'était un vrai combattant. Chadwick a persévéré à travers tout cela", ont ajouté ses proches dans le communiqué.

Le succès Black Panther

Avec Black Panther sorti en 2018 (relire notre critique), Boseman était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré. Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther avait rassemblé, outre Boseman, un casting d'acteurs noirs parmi les plus prisés de Hollywood (l'oscarisée Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya) et bénéficié d'un budget de production et de promotion faramineux.

Adaptation des aventures du premier super-héros noir créé par le studio Marvel Comics en 1966, le film raconte le combat mené par le roi T'Challa pour défendre sa nation de Wakanda, la plus avancée de l'univers Marvel. Nominé pour l'Oscar du meilleur film - une première pour une adaptation de bande dessinée - et encensé par la critique, Black Panther avait généré plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office.

Ce film avait été célébré aux Etats-Unis comme un moment culturel important pour avoir renversé les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres. Boseman avait résisté à ceux qui voulaient le convaincre d'abandonner pour ce film l'accent africain qu'il comptait utiliser. "Ils me disaient que les spectateurs n'accepteraient pas un film dont le héros principal parlait avec cet accent", avait-il expliqué à l'époque.

Jackie Robinson et James Brown

Avant ce rôle, le plus important de sa carrière, Chadwick Boseman avait incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans 42 de Brian Helgeland en 2013, le plus gros succès de l'histoire d'Hollywood pour un film de baseball. Il avait été loué aussi pour son interprétation du chanteur James Brown dans Get on Up de Tate Taylor en 2014. Plus récemment, il était apparu dans Da 5 Bloods de Spike Lee. Il devait en outre reprendre le rôle de T'Challa dans un deuxième opus de Black Panther prévu pour 2022.

La nouvelle de sa mort a suscité des réactions émues au-delà d'Hollywood. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine Joe Biden a aussitôt salué la mémoire de l'acteur. "Le vrai pouvoir de @chadwickboseman était supérieur à tout ce que nous avons vu à l'écran. De Black Panther à Jackie Robinson, il a inspiré plusieurs générations et leur a montré qu'on pouvait être tout ce que l'on désire - même des super-héros", a-t-il tweeté.

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time. — Joe Biden (@JoeBiden) August 29, 2020

Sa colistière, la candidate à la vice-présidence Kamala Harris, a dit avoir "le coeur brisé" par le décès de la star, qui avait étudié comme elle à l'université Howard à Washington. "Il était brillant, bon, cultivé et humble", a-t-elle twitté. "Il nous a quitté trop tôt, mais sa vie a changé des choses." Le dernier message poste par Boseman sur Twitter était justement, le 12 août, pour féliciter Mme Harris de sa nomination.

Mark Ruffalo, co-star de Chadwick Boseman dans Black Panther, a réagi sur Twitter: "Frère, tu étais l'un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer. (...) Repose en paix, Roi."

"Chadwick était spécial. Quelqu'un de vraiment original", a salué de son côté Chris Evans, qui jouait Captain America dans la série de Marvel. "Il était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il avait encore tant de travail formidable à donner."

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

La principale organisation américaine de défense des droits civiques, la NAACP, a félicité Boseman pour "avoir montré comment vaincre l'adversité avec grâce" et "marcher comme un roi, sans perdre le contact commun".

Né en Caroline du Sud, fils d'une infirmière et d'un petit entrepreneur, Chadwick Boseman avait aussi des origines au Sierra Leone.

"Incarner le roi T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière", a affirmé sa famille dans un communiqué publié sur les comptes de Boseman sur les réseaux sociaux. "Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille", ajoute le texte. Diagnostiqué avec un cancer du colon en 2016, Chadwick Boseman n'avait jamais publiquement parlé de son état et avait continué à tourner sur les plateaux des grands films hollywoodiens tout en subissant "d'innombrables opérations et chimiothérapie", a encore précisé sa famille. "C'était un vrai combattant. Chadwick a persévéré à travers tout cela", ont ajouté ses proches dans le communiqué.Avec Black Panther sorti en 2018 (relire notre critique), Boseman était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré. Réalisé par Ryan Coogler, Black Panther avait rassemblé, outre Boseman, un casting d'acteurs noirs parmi les plus prisés de Hollywood (l'oscarisée Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya) et bénéficié d'un budget de production et de promotion faramineux.Adaptation des aventures du premier super-héros noir créé par le studio Marvel Comics en 1966, le film raconte le combat mené par le roi T'Challa pour défendre sa nation de Wakanda, la plus avancée de l'univers Marvel. Nominé pour l'Oscar du meilleur film - une première pour une adaptation de bande dessinée - et encensé par la critique, Black Panther avait généré plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office.Ce film avait été célébré aux Etats-Unis comme un moment culturel important pour avoir renversé les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres. Boseman avait résisté à ceux qui voulaient le convaincre d'abandonner pour ce film l'accent africain qu'il comptait utiliser. "Ils me disaient que les spectateurs n'accepteraient pas un film dont le héros principal parlait avec cet accent", avait-il expliqué à l'époque. Avant ce rôle, le plus important de sa carrière, Chadwick Boseman avait incarné la légende du baseball Jackie Robinson dans 42 de Brian Helgeland en 2013, le plus gros succès de l'histoire d'Hollywood pour un film de baseball. Il avait été loué aussi pour son interprétation du chanteur James Brown dans Get on Up de Tate Taylor en 2014. Plus récemment, il était apparu dans Da 5 Bloods de Spike Lee. Il devait en outre reprendre le rôle de T'Challa dans un deuxième opus de Black Panther prévu pour 2022.La nouvelle de sa mort a suscité des réactions émues au-delà d'Hollywood. Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine Joe Biden a aussitôt salué la mémoire de l'acteur. "Le vrai pouvoir de @chadwickboseman était supérieur à tout ce que nous avons vu à l'écran. De Black Panther à Jackie Robinson, il a inspiré plusieurs générations et leur a montré qu'on pouvait être tout ce que l'on désire - même des super-héros", a-t-il tweeté.Sa colistière, la candidate à la vice-présidence Kamala Harris, a dit avoir "le coeur brisé" par le décès de la star, qui avait étudié comme elle à l'université Howard à Washington. "Il était brillant, bon, cultivé et humble", a-t-elle twitté. "Il nous a quitté trop tôt, mais sa vie a changé des choses." Le dernier message poste par Boseman sur Twitter était justement, le 12 août, pour féliciter Mme Harris de sa nomination.Mark Ruffalo, co-star de Chadwick Boseman dans Black Panther, a réagi sur Twitter: "Frère, tu étais l'un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer. (...) Repose en paix, Roi.""Chadwick était spécial. Quelqu'un de vraiment original", a salué de son côté Chris Evans, qui jouait Captain America dans la série de Marvel. "Il était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il avait encore tant de travail formidable à donner."La principale organisation américaine de défense des droits civiques, la NAACP, a félicité Boseman pour "avoir montré comment vaincre l'adversité avec grâce" et "marcher comme un roi, sans perdre le contact commun".Né en Caroline du Sud, fils d'une infirmière et d'un petit entrepreneur, Chadwick Boseman avait aussi des origines au Sierra Leone.