2 star star star star star

DRAME MUSICAL | Une comédie sociale inscrite dans la plus pure tradition britannique.

Comédie sociale inscrite dans la plus pure tradition britannique -des brouettes de bons sentiments camouflés sous des manières rustaudes et des gros accents appuyés-, Wild Rose se construit sur des jeux d'oppositions faciles noyautés autour d'une pauvre chanteuse de country écossaise qui fantasme sur une carrière à Nashville. Sous couvert d'encourager à rêver, le film fait, à l'arrivée, assez paresseusement sienne la vieille antienne du Magicien d'Oz: "There is no place like home." Un peu court.