3 star star star star star

Nouvel opus des réalisateurs oscarisés de Free Solo, The Rescue revient sur un fait divers qui avait défrayé la chronique en juin 2018, lorsque douze jeunes footballeurs et l'entraîneur d'une équipe de foot thaïlandaise s'étaient trouvés piégés par les eaux au fond d'une grotte au nord du pays. Recourant à des images et des témoignages inédits, le film retrace les opérations de sauvetage qui devaient se prolonger seize jours durant, mobilisant militaires et innombrables volontaires. Mais aussi des plongeurs spéléologues amateurs britanniques, dont l'expérience, la générosité et le courage (voire l'inconscience) permettraient de mener l'opération à bien, leur portrait, fascinant, ajoutant à l'intérêt de ce documentaire captivant.