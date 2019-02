[Critique ciné] Free Solo, plus qu'un documentaire spectaculaire

Son Graal, c'est El Capitan, superbe sommet rocheux du parc national de Yosemite, sur la Sierra Nevada, en Californie. Toutes ses ascensions précédentes devaient le mener un jour à tenter celle-là. Et l'heure est venue, même si Alex Honnold ne semble pas imperméable au doute... Produit par National Geographic, Free Solo est plus qu'un documentaire (très) spectaculaire sur le prince de l'escalade à mains nues, sans corde ni mousqueton. Le film s'attache à tracer le portrait d'un jeune homme voué à repousser ses limites tout en étant parfaitement conscient de sa mortalité. Nous suivons Alex dans ses préparatifs, dans sa relation avec une petite amie qui cherche sa place tout en respectant le désir d'exploit de son bien-aimé. C'est fort, et beau. Il n'est pas nécessaire d'être fan de l'escalade en solo intégral pour apprécier.

D'Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin. Avec Alex Honnold. 1h37. Sortie: 06/02. ***(*)