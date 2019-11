3 star star star star star

THRILLER POLITIQUE | Le film de Scott Z. Burns plonge dans les méandres du renseignement et de la politique américains.

Scénariste régulier de Steven Soderbergh (Contagion, The Laundromat...), Scott Z. Burns (lire son interview) n'a laissé à personne d'autre le soin de réaliser The Report, un thriller politique plongeant dans les méandres du renseignement et de la politique américains. Inspiré de faits réels, le film retrace l'enquête opiniâtre de Daniel Jones (Adam Driver) sur les techniques d'interrogatoires initiées par la CIA au lendemain des attentats du 11 septembre, et les tentatives de dissimulation qui suivront. La matière est dense et complexe, l'un des mérites de The Report est de la rendre intelligible, tout en brassant des enjeux touchant aux fondements mêmes de la démocratie. Un film solide autant qu'utile, que l'impeccable Adam Driver habite avec un maximum de conviction.