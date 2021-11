2 star star star star star

Mis en scène par Martin Campbell, The Protégé pose avec une certaine élégance les bases d'un amusant thriller stylisé.

Aussi à l'aise dans le registre de l'émotion que dans celui de la pure action, Maggie Q emmène ce divertissement pas prise de tête à la chouette B.O. rétro (Isaac Hayes, Nina Simone...) où une tueuse à gages passionnée de livres anciens s'embarque dans une périlleuse mission vietnamienne qui promet de la confronter à son propre passé traumatique. Mis en scène par Martin Campbell (The Mask of Zorro, Casino Royale), The Protégé pose avec une certaine élégance les bases d'un amusant thriller stylisé. Mais le film se fait de moins en moins subtil à mesure qu'il lève le voile sur ses enjeux approximatifs, enchaînant sans trop y croire les castagnes brutales à l'intérêt limité même si habilement chorégraphiées.

De Martin Campbell. Avec Maggie Q, Samuel L. Jackson, Michael Keaton. 1 h 49. Sortie: 10/11. **(*)

Aussi à l'aise dans le registre de l'émotion que dans celui de la pure action, Maggie Q emmène ce divertissement pas prise de tête à la chouette B.O. rétro (Isaac Hayes, Nina Simone...) où une tueuse à gages passionnée de livres anciens s'embarque dans une périlleuse mission vietnamienne qui promet de la confronter à son propre passé traumatique. Mis en scène par Martin Campbell (The Mask of Zorro, Casino Royale), The Protégé pose avec une certaine élégance les bases d'un amusant thriller stylisé. Mais le film se fait de moins en moins subtil à mesure qu'il lève le voile sur ses enjeux approximatifs, enchaînant sans trop y croire les castagnes brutales à l'intérêt limité même si habilement chorégraphiées.