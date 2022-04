2 star star star star star

The Lost City envoie une romancière casanière spécialisée dans les récits exotico-érotiques bas de gamme traquer en pleine jungle le trésor mythique d'une cité perdue.

S'inspirant ouvertement des comédies d'aventure des années 80 de type À la poursuite du diamant vert, The Lost City envoie une romancière casanière spécialisée dans ...

S'inspirant ouvertement des comédies d'aventure des années 80 de type À la poursuite du diamant vert, The Lost City envoie une romancière casanière spécialisée dans les récits exotico-érotiques bas de gamme (Sandra Bullock) traquer en pleine jungle le trésor mythique d'une cité perdue. Elle y cumule les improbables avanies et autres accidents de parcours flanquée d'une grenouillère rose pailletée et d'un bellâtre décérébré (Channing Tatum). À force de souligner la stupidité de ce dernier, le film finit lui-même par frayer avec une absence à peu près totale d'intelligence. Mais disons que l'ensemble a au moins le mérite de ne jamais se prendre au sérieux, nous offrant au passage une amusante apparition de Brad Pitt.