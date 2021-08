3 star star star star star

Ne trouvant plus de financement aux États-Unis, c'est en Espagne, et plus précisément à San Sebastian, qu'a trouvé refuge Woody Allen pour Rifkin's Festival. Un couple américain, Mort (Wallace Shawn) et Sue (Gina Gershon), se rend à la Donostia où, publiciste, elle doit s'occuper d'un réalisateur français (Louis Garrel) avec qui elle ne tarde pas à avoir une liaison, tandis que son mari en pince pour la doctoresse (Elena Anaya) à qui il confie ses angoisses... La trame d'un marivaudage qui flirterait avec l'insignifiance si le réalisateur new-yorkais n'en profitait pour revisiter certains de ses films de chevet, de Citizen Kane au Septième sceau en passant par L'Ange exterminateur, et doter l'ensemble, mineur, de charme mélancolique.