[Critique ciné] Nos vies formidables, touchant

Margot débarque dans un centre de désintoxication. Alcool, drogues, médocs: elle prend de tout, et trop. Et elle en a assez. Dans la grande maison perdue en pleine campagne, elle fait la connaissance d'autres "consommateurs", pensionnaires volontaires ou non d'une structure ouverte, où sont offerts secours et thérapies, dans un cadre strict mais humain. Le lourd secret que cache Margot y sera-t-il révélé? Julie Moulier, au visage tragique et à l'intériorité troublante, joue et coscénarise un film que Fabienne Godet (Une place sur la Terre) réalise sobrement. Les comédiens, touchants, font croire à leurs personnages, formant un ensemble à la détresse palpable.

De Fabienne Godet. Avec Julie Moulier, Johan Libéreau, Zoé Héran. 1h57. Sortie: 06/03. ***(*)