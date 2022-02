1 star star star star star

Pas à une contradiction près, Marry Me fait d'abord mine de déconstruire la vieille rengaine de l'amour romantique pour ensuite mieux se vautrer dans son sirop poisseux.

On ne croit pas un seul instant au prétexte en sucre de cette inconséquente bluette qui tente sans complexe de nous refaire le coup de Notting Hill en mariant ...

On ne croit pas un seul instant au prétexte en sucre de cette inconséquente bluette qui tente sans complexe de nous refaire le coup de Notting Hill en mariant une superstar glamourisée de la chanson (Jennifer Lopez) à un anonyme prof de maths constipé (Owen Wilson). Pas à une contradiction près, Marry Me fait d'abord mine de déconstruire la vieille rengaine de l'amour romantique pour ensuite mieux se vautrer dans son sirop poisseux. Malgré la présence au casting de Jimmy Fallon, et plus encore de Sarah Silverman, honteusement sous-employée, le film échoue autant à susciter le rire que l'émotion, se contentant le plus souvent d'être un simple véhicule publicitaire pour la mélasse pop de J.Lo et Maluma.