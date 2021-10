2 star star star star star

Tourné à la sauvette pendant le confinement, Lui serait, de l'aveu même de Guillaume Canet, un film, sinon autobiographique, du moins son plus personnel à ce jour. Il y campe un compositeur en panne d'inspiration et en rupture familiale, parti se ressourcer sur une île bretonne à l'ambiance étrange. Pour être bientôt assailli par le doute, tiraillé qu'il est entre son épouse (Virginie Efira) et sa maîtresse (Laetitia Casta)... Ses angoisses existentielles et autres contradictions plus ou moins assumées, l'acteur-réalisateur choisit de leur donner une expression littérale à l'écran. Le procédé donne le change un temps, avant que ce "Canet contre Canet" n'apparaisse pour ce qu'il est en définitive: un exercice narcissique un peu vain...