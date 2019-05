3 star star star star star

DRAME | Comédienne new-yorkaise très active côté séries (Ozark sur Netflix, parmi d'autres), Jordana Spiro signe ce premier long métrage à dimension sociale passé par Sundance et primé à Deauville.

Baptisé Long Way Home dans sa version... française (Night Comes On pour la version US), ce récit d'apprentissage littéralement hanté par la figure d'une mère absente cueille Angel à sa sortie de prison. À 18 ans, elle se retrouve...