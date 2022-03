3 star star star star star

À l'invitation du photographe animalier Vincent Munier, l'écrivain Sylvain Tesson partait, en 2018, pour le Tibet, à l'affût des dernières panthères des neiges. Une expédition ayant fait l'objet d'un best-seller suivi aujourd'hui d'un film, sobrement intitulé La Panthère des neiges. Plus qu'un documentaire animalier, il y a là, questionnant le rapport de l'homme à son environnement, une ode au temps lent et à la contemplation, doublée d'une quête spirituelle à laquelle les hauts plateaux tibétains offrent un décor époustouflant. Si la musique de Warren Ellis contribue à la tonalité envoûtante de l'ensemble, on sera plus partagé sur les aphorismes dont Tesson émaille le film, venus rompre le charme en dépit de leur justesse...