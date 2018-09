[Critique ciné] Kin, bancal

Elijah vit des moments difficiles à Detroit. Suspendu par son école, élevé à la dure par un père pauvre et laborieux, il voit revenir non sans dégâts un grand frère tout juste sorti de prison. Mais la découverte d'une arme extraordinaire dans une usine désaffectée va tout changer pour lui... Il y a trois films dans Kin, et qui ne font pas trop bon ménage: un film social, un thriller et un film de science-fiction. L'ensemble peine à convaincre, et voir tout se centrer sur l'usage d'une arme par un gamin de quatorze ans fait un peu froid dans le dos! On se passera aisément de ce démarrage bancal d'une saga annoncée, où Dennis Quaid (le père) et James Franco (en malfrat cruel) meurent dès le premier épisode.

De Josh Baker, Jonathan Baker. Avec Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz. 1h43. Sortie: 19/09. *(*)