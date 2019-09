3 star star star star star

HORREUR | Beaucoup trop long, Ça Chapitre 2 peine à faire exister ses personnages en tant qu'adultes.

Plus gros succès mondial de l'Histoire pour un film d'horreur, le très réussi premier chapitre (2017) de la nouvelle adaptation du roman-monstre de Stephen King lorgnait aussi bien le classique d'époque Stand by Me que le succès récent de Stranger Things. Situant son action 27 ans plus tard, cette suite, chargée, multiplie les références (La Chose de Carpenter) et les caméos (King lui-même, mais aussi Xavier Dolan ou Peter Bogdanovich) avec gourmandise. Beaucoup (beaucoup) trop long, It Chapter Two peine hélas à faire exister ses personnages en tant qu'adultes, les meilleurs moments relevant systématiquement des flash-back avec les enfants. Mais le film reste ponctuellement très inventif au niveau visuel.