Au coeur de la forêt colombienne se dresse un petit village, havre de paix et de magie qui abrite une communauté protégée par la fantastique famille Madrigal, dont chaque membre est doté d'un pouvoir exceptionnel. Chaque membre, sauf Mirabel! C'est elle pourtant qui montrera le chemin quand les fondations de cette famille fantastique et de ce village miraculeux seront mises à mal. Disney propose pour son soixantième long métrage un film beau et chatoyant, mais un récit un peu lisse, voire confus. Pour cause, une fois n'est pas coutume, il n'y a pas de réel méchant dans le film, si ce n'est le poids des pressions familiales et la peur constante de ne pas être à la hauteur. Un message qui parle à nombre d'entre nous, mais dilué par certaines zones de flou scénaristique, et notamment le sort réservé aux pouvoirs de la famille Madrigal, que l'on cherche à tout prix à préserver, tout en les accablant de tous les maux. Si les numéros musicaux et la direction artistique sont séduisants, notamment la façon dont la bâtisse s'anime pour épauler les personnages, le récit se fissure peu à peu, comme la maison de la famille Madrigal...