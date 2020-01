3 star star star star star

Après la mort de son épouse, l'aventurière Lily, le génial Dr. Dolittle ne sort plus de la propriété où il vit entouré de ses amis animaux. Celui qui parle à toutes les créatures fuit désormais l'humanité. L'irruption d'un gamin voulant faire soigner un écureuil, et la nouvelle du proche décès de la reine, sa bienfaitrice, le feront sortir de son morose isolement... Recréant avec plaisir un rôle où brillèrent Rex Harrison et Eddie Murphy, Robert Downey Jr. peut s'appuyer sur des partenaires joliment animés en images de synthèse (ours, gorille, oie, tigre, perroquet, entre autres). L'histoire n'est certes pas des plus prenantes, mais les gags pleuvent, souvent hilarants. Et la bonne humeur de ce spectacle familial est communicative.