Second long métrage de Juho Kuosmanen, Compartiment N°6 adopte la forme d'un train-movie insolite, accompagnant dans son voyage vers le Grand Nord Laura, une jeune Finlandaise ayant laissé son amante à Moscou pour aller admirer les pétroglyphes de Mourmansk. Périple ferroviaire rendu d'autant plus long qu'elle doit partager l'inconfort de son compartiment avec Ljoha, un mineur russe fruste et alcoolisé. On devine la suite, que le réalisateur enrobe d'humour laconique et de poésie arctique, pour déjouer, au fil des rencontres improbables, les clichés comme les préjugés, et livrer, portée par deux impeccables comédiens, Seidi Haarla et Yuriy Borisov, une oeuvre modeste mais sensible. Ou, comme égaré dans la mémoire du temps, un film vibrant d'humanité auquel le Voyage, voyage de Desireless apporte une ponctuation idoine...

De Juho Kuosmanen. Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova. 1 h 46. Sortie: 26/01. ***(*)

