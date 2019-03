[Critique ciné] Celle que vous croyez, dispensable

"Les réseaux sociaux, pour les gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau." Claire (lire également l'interview de Juliette Binoche), 50 ans, refuse de renoncer au plaisir qu'on la trouve jeune et belle. Prisonnière d'un faux profil où elle prétend avoir la moitié de son âge, elle tombe éperdument amoureuse d'Alex sans l'avoir jamais rencontré, entretenant dans un vertige très mortifère un jeu de dupes avec le feu... D'abord intrigante, cette adaptation inutilement lourdingue et sentencieuse du roman de Camille Laurens convoque grossièrement Choderlos de Laclos en référence à ses ressorts épistolaires tandis qu'elle s'égare en formules définitives assez idiotes sur le virtuel et l'amour -"Il n'y a pas de pire rivale que celle qui n'existe pas", ce genre. Dispensable.

De Safy Nebbou. Avec Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil. 1h41. Sortie: 06/03. **(*)